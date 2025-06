Jannik Sinner | Djokovic mi eleva il gioco Con Alcaraz non cambierà l’approccio

Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno regalato un match epico al Roland Garros, mettendo in mostra la loro determinazione e talento. La conferenza stampa post-semifinale rivela la forza mentale del giovane italiano, che ha affrontato un avversario imbattibile sul suo territorio. Nonostante la sfida difficile, Sinner si prepara ora alla finale contro Carlos Alcaraz, pronto a scrivere un altro capitolo di questa avvincente stagione tennistica. La sfida è aperta: chi prenderà il sopravvento?

Lunga e interessante la conferenza stampa di Jannik Sinner al termine della semifinale vinta contro Novak Djokovic al Roland Garros. Di seguito le dichiarazioni rese ai presenti a Parigi dal numero 1 del mondo, che domani disputerà la finale contro Carlos Alcaraz. Innanzitutto la difficoltà di farei il break a Djokovic su un campo dove non perdeva da tre anni: “ Una sfida molto difficile. Abbiamo visto che il match è stato molto duro per entrambi. Ho provato a rimanere lì mentalmente, cercando di giocare tutti i punti nel modo giusto e con buona intensità. E sì, sono molto, molto felice. Come ho detto in campo, è meraviglioso vederlo ancora giocare al livello che produce, e con la forma fisica che ha. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Djokovic mi eleva il gioco. Con Alcaraz non cambierà l’approccio”

In questa notizia si parla di: Djokovic Jannik Sinner Alcaraz

Jannik Sinner può frenare la corsa di Carlos Alcaraz alla Tripla Corona: i precedenti di Nadal e Djokovic - Jannik Sinner è pronto a sfidare Carlos Alcaraz nella corsa verso la tripla corona. Solo due leggende, Don Budge e Rod Laver, sono riuscite a conquistare i quattro tornei dello Slam nello stesso anno.

Carlos #Alcaraz in finale al #RolandGarros dopo aver contenuto un ottimo, e poi infortunato, Lorenzo #Musetti . Vittoria invece in tre set, durissimi, per Jannik #Sinner su Novak #Djokovic GUARDA L'ANALISI QUI https://youtu.be/Ivo33K226Gw Partecipa alla discussione

JANNIK SINNER IN FINALE AL ROLAND GARROS Il numero uno del mondo batte anche Novak #Djokovic in tre set: domenica giocherà la sua prima finale a Parigi contro Carlos #Alcaraz. Forza!!! #Sinner Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz in TV in chiaro, la finale del Roland Garros può essere visibile gratis: su che canale - È molto probabile che la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia trasmessa in diretta TV in chiaro domenica pomeriggio ... Da fanpage.it

Sinner-Alcaraz, la finale del Roland-Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. Jannik ha sconfitto ... Scrive msn.com

Djokovic ci prova, un Sinner d'acciaio lo doma in tre set. Che finale con Alcaraz al Roland Garros! - Il numero 1 del mondo si impone 6-4 7-5 7-6 contro il campione serbo. Domenica affronterà Alcaraz: non era mai accaduto nell'atto conclusivo di uno Slam ... Secondo gazzetta.it