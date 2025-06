Jannik Sinner con classe su Djokovic | Un onore aver condiviso il campo con te sei un’ispirazione

capacità e esperienza, ma Jannik Sinner ha dimostrato una maturità sorprendente, giocando con classe e determinazione. È un onore aver condiviso il campo con un campione come Djokovic; il rispetto tra i grandi dello sport è ciò che rende il tennis così affascinante. Con questa vittoria, Sinner si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà la finale di Parigi.

Rispetto tra campioni. Jannik Sinner ha conquistato ieri l’accesso alla finale del Roland Garros 2025. Per la prima volta in carriera, il tennista italiano sarà parte dell’atto conclusivo di Parigi, affrontando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un risultato frutto della vittoria in semifinale contro il 24-volte vincitore Slam, Novak Djokovic, sul punteggio di 6-4 7-5 7-6 (3). Una partita complicata, in cui Djokovic ha dato fondo a tutte le proprie energie per complicare la vita a Jannik, bravo però a interpretare meglio del serbo i punti importanti del confronto. Aspetti fondamentali in una partita di questo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner con classe su Djokovic: “Un onore aver condiviso il campo con te, sei un’ispirazione”

In questa notizia si parla di: Jannik Djokovic Sinner Classe

Jannik Sinner può frenare la corsa di Carlos Alcaraz alla Tripla Corona: i precedenti di Nadal e Djokovic - Jannik Sinner è pronto a sfidare Carlos Alcaraz nella corsa verso la tripla corona. Solo due leggende, Don Budge e Rod Laver, sono riuscite a conquistare i quattro tornei dello Slam nello stesso anno.

#RolandGarros #RG25 La classe di Jannik #Sinner. Che annulla tre set point. Che va a chiarire a Djokovic la situazione su quella palla contestata con una calma assoluta. 5-5. Partecipa alla discussione

Jannik #Sinner vs #Djokovic. Eccoci alla resa dei conti sportivi. Il serbo pur riconoscendo le doti e la classe del n.1 italiano, s'è sempre schierato con il WADA per il caso 'CLOSTEBOL' augurandosi una squalifica esemplare. 'Solo 3 mesi'. Giusto il tempo per zitt Partecipa alla discussione

Jannik Sinner con classe sui social su Djokovic: “Un onore aver condiviso il campo con te, sei un’ispirazione” - Rispetto tra campioni. Jannik Sinner ha conquistato ieri l'accesso alla finale del Roland Garros 2025. Per la prima volta in carriera, il tennista ... Come scrive oasport.it

Jannik Sinner: età, famiglia, ex fidanzate, patrimonio, caso Clostebol. Chi è il numero uno al mondo in finale al Roland Garros - Jannik Sinner è in finale al Roland Garros. Dopo essere diventato il numero uno al mondo, aver conquistato la Coppa Davis con la sua Italia e tre Slam ora l'altoatesino vuole vincere ... Riporta msn.com

Jannik Sinner come Djokovic, Federer, Nadal e Murray negli Slam: la statistica - Un italiano torna in finale al Roland Garros da Adriano Panatta nel 1976: l'altoatesino eguaglia anche il record di Nicola Pietrangeli ... Lo riporta tennisworlditalia.com