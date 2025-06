Janko | Arnautovic? All’Inter 2 anni di successo! Ora più opzioni

Il futuro di Marko Arnautovic si prospetta ricco di opportunità e nuove sfide. Dopo due stagioni di successi all’Inter, l’attaccante austriaco si prepara a voltare pagina, con molte opzioni sul tavolo. Janko Arnautovic, suo amico e collega, ha commentato il percorso del giocatore, evidenziando i traguardi raggiunti e le potenzialità che ancora lo rendono protagonista nel calcio europeo. Ora, il suo prossimo capitolo potrebbe essere più brillante che mai.

L'ex giocatore Janko, amico di Arnautovic, ha parlato dell'attaccante che sta per lasciare l'Inter e del suo futuro. IL FUTURO DELL'AUSTRIACO – Marc Janko, ex giocatore austriaco e oggi opinionista su Sky Sport Austria, ha parlato così di Marko Arnautovic, che si prepara a lasciare l'Inter dopo due stagioni: « Ha avuto due anni di grande successo all'Inter e ha segnato ripetutamente gol importanti per il club. Ripensando a quel periodo, può essere orgoglioso. Spero che trovi un club in cui si senta a suo agio e possa giocare. Si sente sempre parlare dell'Arabia Saudita o della Stella Rossa. Ha molte opzioni interessanti ».

