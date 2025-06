James Senese 80 anni di verità e resistenza | parte il tour Chest’è ’a terra mia tra musica lotta e anima napoletana

Preparati a vivere un viaggio emozionale tra musica, lotta e l’anima pulsante di Napoli. Dal 15 giugno, James Senese, leggenda della scena italiana, dà il via al suo tour “Chest’è ‘a terra mia – ottant’anni”, un appuntamento imperdibile che celebra la sua lunga carriera e il nuovo album. Un’occasione unica per immergersi nel cuore autentico della tradizione partenopea. La tournée promette di essere un’esplosione di energia e passione: non mancare!

Avrà inizio il 15 giugno il Chest’è ‘a terra mia – ottant’anni tour di James Senese, una tournée speciale che celebra non solo la nuova musica racchiusa nel suo ultimo album, “Chest nun è ‘a terra mia”, ma anche gli 80 anni appena compiuti di uno dei più grandi maestri della scena italiana. Uscito lo scorso 2 maggio, “ Chest nun è ‘a terra mia ” (Arealive distribuzione Believe) è il nuovo album di inediti di James Senese, il ventiduesimo della sua lunga carriera: un’opera intensa e viscerale, che si fa portavoce di un’umanità in conflitto con sé stessa, sempre alla ricerca di risposte e di verità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

#Musica Un’estate in tour per il sassofonista #JamesSenese, a partire da metà giugno da Pontecagnano Faiano, in Campania. L'artista ha appena pubblicato un nuovo album: "Chest nun è 'a terra mia". L'intervista di @TimisoaraPinto #GR1 Partecipa alla discussione

