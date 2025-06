Jamar Smith rinnova con Unahotels fino al 2026 | Felice di restare a Reggio Emilia

Jamar Smith rinnova con Unahotels fino al 2026, confermando il suo amore per Reggio Emilia. Nonostante un’annata altalenante a causa di problemi fisici, il talento e la determinazione del giocatore rimangono punti di forza fondamentali per la squadra. La sua permanenza garantisce continuità e stimoli per il futuro, alimentando le speranze di una Pallacanestro Reggiana sempre più competitiva e ambiziosa. Del resto, sapere che la Reggiana…

Il suo rendimento altalenante, dovuto in via principale ai problemi fisici che lo hanno tormentato durante la stagione, è forse uno dei pochi oggettivi rimpianti nella buona stagione della Unahotels. Perché se Jamar Smith avesse potuto disputare l’annata sempre al top della condizione, forse qualche partita biancorossa avrebbe avuto miglior sorte. Posto che del senno di poi sono piene le fosse, sapere che la Pallacanestro Reggiana che verrà potrà ancora contare sul carisma del 38enne esterno dell’Illinois, è comunque una buona notizia. Come finalizzarlo al meglio agli interessi del team lo deciderà coach Priftis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jamar Smith rinnova con Unahotels fino al 2026: "Felice di restare a Reggio Emilia"

