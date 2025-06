Italia verso la Moldavia il ct Spalletti studia alcuni cambi di formazione | da Cambiaso a Orsolini-Lucca

L'Italia si prepara a rialzarsi, con Spalletti che studia attentamente i prossimi cambi di formazione, da Cambiaso a Orsolini e Lucca. Dopo la sconfitta di Oslo contro la Norvegia, il cammino verso la Moldavia diventa una sfida cruciale: gli Azzurri sono chiamati a dimostrare carattere e rinnovato spirito di squadra, in un match che potrebbe segnare una svolta fondamentale per le ambizioni di qualificazione.

Dopo la disfatta di Oslo contro la Norvegia, l`Italia del ct Luciano Spalletti dovrà necessariamente voltare immediatamente pagina. Gli Azzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Norvegia-Italia 3-0. Come volevasi dimostrare: siamo già con un piede fuori dal Mondiale, al massimo andremo ai playoff e non ci resta che farci il segno di croce Chiudere il girone davanti alla Norvegia sembra impossibile; appaiarla con migliore differenza re Partecipa alla discussione

