Italia vergognosa il popolo sentenzia | Date la Nazionale a Ranieri Non solo Sir Claudio in caso di addio di Spalletti

L’Italia, patria di passione e orgoglio, si trova oggi divisa tra amori sportivi e delusioni cocenti. Mentre in tanti hanno preferito il fascino tennistico di Sinner a Djokovic, altri sono rimasti scioccati dallo scempio della Nazionale in Norvegia, dove la prestazione ha lasciato molto a desiderare. Una serata di contrasti che mette in evidenza come il cuore degli italiani batta ancora per i colori del pallone, anche quando la squadra del cuore delude.

Alzi la mano chi ieri sera ha preferito gustarsi l’ennesimo show di Sinner contro Djokovic, nella semifinale del Roland Garros, piuttosto che assistere allo scempio messo in atto dall’Italia in Norvegia. Se lo avete fatto a priori bravi voi, se avete cambiato canale dopo metà primo tempo avete tutto il nostro sostegno, perché la Nazionale è stata semplicemente vergognosa ad Oslo, per il 3-0 incassato ovviamente come per una prestazione nulla, priva di tecnica, idee e voglia di onorare la maglia azzurra. Primo sul banco degli imputati ovviamente Spalletti, in un ruolo di ct che sta diventando un incubo per lui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia vergognosa, il popolo sentenzia: “Date la Nazionale a Ranieri”. Non solo Sir Claudio in caso di addio di Spalletti

