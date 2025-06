Italia umiliata Spalletti al capolinea | Serve un cambio radicale in panchina

L’Italia si trova in un momento di crisi senza precedenti: la deludente sconfitta in Norvegia ha acceso i fari sul futuro della nostra Nazionale. Luciano Spalletti, chiamato a guidare gli Azzurri verso la qualificazione, ora si trova al centro di un acceso dibattito. È evidente che serve un cambio radicale per risollevare le sorti del calcio italiano. La situazione richiede decisioni rapide e coraggiose: il cammino verso il Mondiale è ancora lungo, ma la strada deve essere ripercorsa con determinazione.

L’Italia crolla in Norvegia all’esordio delle Qualificazioni al prossimo Mondiale: il Commissario tecnico sul banco degli imputati L’ Italia nell’occhio del ciclone dopo la fragorosa sconfitta sul campo della Norvegia. Inizia nel peggiore dei modi il girone di Qualificazione al prossimo Mondiale per gli Azzurri, travolti da Haaland e compagni a Oslo. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it Nazionale tramortita dagli scandinavi, che avevano chiuso i giochi già nel primo tempo con un eloquente 3-0 sotto la pioggia battente. Sul banco degli imputati c’è Luciano Spalletti e non possono bastare le numerose assenze (specialmente in difesa) per giustificare una prestazione del genere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia umiliata, Spalletti al capolinea: “Serve un cambio radicale in panchina”

