Italia travolta in Norvegia | 3-0 e qualificazione Mondiale già a rischio Pioggia di critiche per Spalletti e Gravina

Italia travolta in Norvegia: 3-0 e qualificazione mondiale già a rischio. La sconfitta pesante ha scatenato una pioggia di critiche verso Spalletti e Gravina, gettando ombre sulla nostra selezione in vista del 2026. Una notte da dimenticare, che potrebbe segnare un brutto record nella storia della Nazionale italiana. Ma cosa si nasconde dietro a questa disfatta? Analizziamo i motivi di una crisi che richiede risposte urgenti e coraggiose.

Una sconfitta pesante, che rischia di entrare nella storia come una delle più umilianti per la Nazionale italiana. In Norvegia, l’Italia si giocava una fetta fondamentale del percorso verso i Mondiali del 2026, ma la prestazione è stata disastrosa: 3-0 senza appello e nessun tiro nello specchio della porta fino al 92’, con un tentativo fiacco di Lucca. La Nazionale di Luciano Spalletti è apparsa irriconoscibile: fragile in difesa, evanescente in attacco, priva di carattere e identità. Una caduta che solleva interrogativi pesanti non solo sulla guida tecnica, ma anche sulla gestione federale. Finito nel mirino il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che aveva confermato Spalletti nonostante il deludente Europeo 2024 in Germania. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it