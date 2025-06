Italia travolta dalla Norvegia | incubo terzo Mondiale senza azzurri

L’Italia si trova di fronte a un incubo che rischia di diventare realtà: un terzo Mondiale consecutivo senza gli Azzurri. La pesante sconfitta in Norvegia (3-0) mette a rischio la qualificazione diretta e riaccende le preoccupazioni nel cuore dei tifosi italiani. Con il cammino appena iniziato verso il 2026, la sfida è più aperta che mai: riuscirà l’Italia a risorgere e conquistare il suo posto tra i grandi?

Non servirà aggiornare i passaporti! L’incubo di un terzo Mondiale consecutivo da spettatori si riaffaccia sull’Italia. Nonostante il cammino verso la rassegna iridata del 2026 sia appena iniziato, la pesante sconfitta subita a Oslo contro la Norvegia (3-0) complica notevolmente il percorso degli Azzurri verso il primo posto nel girone, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ed evita gli insidiosi spareggi, già fatali nelle ultime due edizioni. Il regolamento UEFA prevede che si qualifichino 16 nazionali europee: le vincitrici dei 12 gironi più altre quattro che usciranno dai playoff tra le 12 seconde classificate e le migliori quattro dei gironi di Nations League non ancora qualificate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Italia travolta dalla Norvegia: incubo terzo Mondiale senza azzurri

