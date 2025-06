Italia Spalletti a forte rischio anche battendo la Moldavia | dopo l'idea Ranieri contatto con Pioli

L'Italia rischia grosso: anche con una vittoria sulla Moldavia, la rescissione di Spalletti si fa più vicina dopo il pesante ko contro la Norvegia. L’idea Ranieri e il contatto con Pioli aprono nuovi scenari in un cammino già in salita verso i Mondiali 2026, dove ogni risultato conta. La Nazionale si trova a un bivio cruciale: il futuro del nostro calcio è in bilico.

Il pesantissimo ko contro la Norvegia, un 3-0 senza storia che ha già complicato il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

