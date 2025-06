Italia Spalletti a forte rischio anche battendo la Moldavia | contattato Pioli

L’Italia si trova in una posizione critica: anche con una vittoria sulla Moldavia, il rischio di perdere la qualificazione ai Mondiali 2026 resta concreto. Spalletti, sotto pressione, ha già contattato Pioli nel tentativo di risollevare le sorti azzurre. Il pesante ko contro la Norvegia ha evidenziato le sfide da affrontare: ora più che mai, ogni partita diventa una vera e propria battaglia per il nostro calcio.

Il pesantissimo ko contro la Norvegia, un 3-0 senza storia che ha già complicato il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

