Italia panchina a rischio per Spalletti Dal Mancini-bis a un tecnico straniero | e se il futuro passasse da una scelta estrema?

L’Italia si trova a un bivio cruciale: la panchina di Spalletti potrebbe essere a rischio, tra il ritorno di Mancini e l’eventuale approdo di un tecnico straniero. Le recenti sconfitte evidenziano le ferite aperte di una Nazionale in cerca di rinascita, e forse, per riscrivere il suo futuro, serve una scelta drastica e coraggiosa. La domanda è: quanto è pronta l’Italia a cambiare rotta?

Ossa rotte. Non c`è definizione migliore per definire il risveglio della Nazionale Azzurra, a seguito della pesante sconfitta subita per mano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Panchina Rischio Spalletti

Milan, deciso il futuro di Conceicao dopo la Coppa Italia: destino segnato, la situazione in panchina - Il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è ormai in bilico. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, le ultime notizie parlano di un destino segnato per l'allenatore.

Italia, panchina a rischio per Spalletti. Dal Mancini-bis a un tecnico straniero: e se il futuro passasse da una scelta estrema? - Ossa rotte. Non c`è definizione migliore per definire il risveglio della Nazionale Azzurra, a seguito della pesante sconfitta subita per mano della Norvegia. Un. Come scrive calciomercato.com

Italia umiliata, Spalletti al capolinea: “Serve un cambio radicale in panchina” - Disastro Italia nella trasferta in Norvegia: Azzurri travolti a Oslo, sotto accusa finisce il Ct Luciano Spalletti ... Scrive calciomercato.it

Spalletti si dimette? Chi sarà il prossimo ct dell'Italia - Luciano Spalletti e un futuro in bilico. Il ct dell'Italia ha incassato ieri, venerdì 6 giugno, insieme alla sua Nazionale, una pesante sconfitta, ai limiti dell'umiliazione, dalla… Leggi ... Scrive informazione.it

NORVEGIA-ITALIA 3-0: SPALLETTI FA PEGGIO DI VENTURA E MANCINI