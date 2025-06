Italia nell' Alleanza Ue per il nucleare

L’Italia si prepara a fare un passo importante nel panorama energetico europeo: il 16 giugno, in occasione del prossimo Consiglio Energia, aderirà ufficialmente all’Alleanza nucleare tra i Paesi dell’UE. Dopo aver partecipato come osservatore, il nostro Paese rafforza il suo impegno verso una transizione sostenibile e sicura, puntando su energia pulita e innovativa. Questa decisione segna un capitolo cruciale per il futuro energetico italiano e europeo.

14.12 "In occasione del prossimo Consiglio Energia", il 16 giugno, "l'Italia aderirà all'Alleanza nucleare" tra i Paesi europei. Lo dice il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a "Pianeta 2030", il Festival del Corriere della Sera in corso a Milano. Fino a questo momento, l'Italia ha partecipato alle riunioni dell'Alleanza nucleare solo come Paese osservatore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

