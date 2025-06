Italia-Moldavia | le probabili formazioni

Italia-Moldavia si presenta come una sfida cruciale per gli uomini di Mancini, reduci da un esordio difficile in Norvegia. La gara, in programma lunedì 9 giugno alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, rappresenta un’opportunità fondamentale per risollevare il morale e mantenere vivo il sogno Mondiale. Scopriamo le probabili formazioni e le strategie delle due squadre in questa sfida decisiva.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo l’esordio choc in Norvegia, gli azzurri devono battere i moldavi per non compromettere un percorso già in salita. Italia-Moldavia si giocherà lunedì 9 giugno 2025 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. ITALIA-MOLDAVIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la netta e pesante sconfitta subita in Norvegia, gli azzurri devono obbligatoriamente risollevarsi e possibilimente vincere con più gol di scarto, visto che molto probabilmente dovrà mirare al playoff per evitare la terza mancata partecipazione consecutiva al Mondiale che sarebbe catastrofica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Italia-Moldavia: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: Italia Moldavia Probabili Formazioni

Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming - Dopo una deludente sconfitta in Norvegia, l'Italia è pronta a rispondere sul campo contro la Moldavia.

Italia-Moldavia (qualificazioni Mondiali): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Italia-Moldavia: dove vederla in tv e streaming in chiaro, probabili formazioni e orario - Dopo la brutta sconfitta di venerdì 6 giugno contro la Norvegia, l'Italia deve voltare pagina e puntare il Mondiale 2026. Gli Azzurri ... Come scrive msn.com

Italia-Moldavia: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Prosegue il cammino dell`Italia verso i Mondiali 2026: il secondo avversario è la Moldavia. A Reggio Emilia, gli Azzurri di Luciano Spalletti devono immediatamente. Secondo calciomercato.com