Italia irriconoscibile Norvegia dominante | prestazione da dimenticare per gli Azzurri

Una serata da dimenticare per gli azzurri, sconfitti senza appello dalla Norvegia che ha dominato in lungo e in largo. La nazionale italiana, irriconoscibile e priva di motivazioni, ha deluso le aspettative in un test cruciale. Un episodio che fa riflettere e richiede immediato riscatto: ora più che mai, è tempo di reagire e voltare pagina.

Doveva essere un test probante, si è trasformato in un incubo. L’Italia crolla sotto i . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Italia irriconoscibile, Norvegia dominante: prestazione da dimenticare per gli Azzurri

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Irriconoscibile Norvegia Dominante

Norvegia-Italia 3-0, disastro azzurro. Spalletti: "Andiamo avanti" - Italia in campo contro la Norvegia a Oslo oggi, venerdì 6 giugno, per il match della prima giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Nel gruppo I, oltre a Italia e Norvegia, ci sono ... adnkronos.com scrive

Norvegia-Italia 3-0: video, gol e highlights - Decisamente in salita il percorso dell’Italia verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri perdono in Norvegia 3-0 nella loro gara d’esordio. La squadra di Solbakken domina la gara: Norvegia ... Come scrive sport.sky.it

Norvegia-Italia 3-0: Sorloth-Nusa-Haaland in un tempo, a Oslo azzurri umiliati dall'inizio alla fine - QUALIFICAZIONI MONDIALI - Debacle clamorosa dell'Italia: Sorloth, Nusa e Haaland segnano nei primi 45'. Cammino verso i Mondiali già in salita. Come scrive eurosport.it

Cittá Ecologica Futuro delle nostre città Convegno del 12 11 2019