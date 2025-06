Italia in bilico | dall’incontro tra Gravina e Spalletti ai possibili sostituti

L’Italia si trova a un passo dal precipizio: tra incontri sigillati tra Gravina e Spalletti e le possibili alternative in corsa, il futuro azzurro rimane incerto. L’umore è alle stelle, ma il vero punto di svolta arriverà solo a partire da martedì, quando si deciderà il destino della Nazionale. La sconfitta a Oslo ha acceso i fari sulla strada verso i Mondiali 2026, lasciando aperta la possibilità dei playoff: un percorso ancora tutto da scrivere.

Già in queste ore un primo confronto può andare in scena tra presidente e ct, ma si deciderà tutto solo da martedì in poi Il giorno dopo brucia forse ancora di più. Il disastro dell’Italia a Oslo ha complicato maledettamente il cammino verso i Mondiali americani del 2026. Lo spettro che è pronto a materializzarsi è quello dei playoff, a cui bisogna comunque arrivare tramite il secondo posto ad ora occupato da Israele con 6 punti e 2 partite in più. E servirà un percorso netto, magari con un paio di goleade ove possibile visto che il criterio principale in caso di arrivo a pari punti è quello della differenza reti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia in bilico: dall’incontro tra Gravina e Spalletti ai possibili sostituti

In questa notizia si parla di: Italia Bilico Incontro Gravina

