Italia furgone travolge due adolescenti sulle strisce | muore Gessica soli 15 anni

Un tragico incidente scuote Tolentino: una ragazza di soli 15 anni, Gessica Soli, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce. La scena, drammatica e angosciante, ci ricorda quanto siano fragili le vite e l’importanza di rispettare le regole sulla strada. In questo momento di dolore, si apre una riflessione profonda sulla sicurezza e sulla prevenzione, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Erano le 17.45 e la luce del pomeriggio ancora accarezzava le strade di Tolentino, in zona Pace, quando un urto secco ha spezzato il silenzio. Poco distante dalla Multisala Giometti, in via Concordia, due ragazzi stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale. Pochi istanti dopo, tutto si è fermato. A travolgerli è stato un furgone Volkswagen guidato da un uomo di 40 anni, residente proprio a Tolentino. L'impatto è stato violento, improvviso, devastante: Gessica Vulpe, 15 anni, è stata sbalzata a diversi metri di distanza. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane, che viveva nella stessa città .

In questa notizia si parla di: Italia Furgone Travolge Adolescenti

