Italia ecco i nomi in caso di addio di Spalletti | c’è anche un ex rossonero

L'Italia si prepara a un possibile cambio in panchina, con l’ombra di un addio di Spalletti che si fa sempre più concreta. Tra i nomi in circolazione, spicca anche un ex rossonero, pronto a rilanciarsi sulla scena internazionale. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il volto della Nazionale: ecco chi potrebbe prendere il suo posto e quali scenari si delineano per il futuro azzurro.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Italia pensa a un nuovo ct in caso di addio di Luciano Spalletti: fra i nomi spunta une ex rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia, ecco i nomi in caso di addio di Spalletti: c’è anche un ex rossonero

Convocati Italia Under 17 per l’Europeo in Albania, 3 bianconeri chiamati da Favo: ecco i nomi dei ragazzi selezionati per l’importante competizione - L'Italia Under 17 si prepara per l'Europeo in Albania, con il Ct Favo che ha ufficializzato i convocati.

SVOLTA - Alberto Puig verso l'addio, Honda HRC diventerà ancora più italiana? Le indiscrezioni sui nomi che girano #corsedimoto #hondahrc #motogp #britishGP Partecipa alla discussione

Clamoroso, #Spalletti si dimette? Per la panchina #Italia favorito #Pioli https://violanews.com/news-viola/ultime-notizie/clamoroso-spalletti-si-dimette-per-la-panchina-azzurra-il-favorito-e-pioli/… Partecipa alla discussione

Italia, in caso di addio di Spalletti si valutano Pioli e Ranieri - L'Italia guarda avanti dopo il 3-0 contro la Norvegia che ha fortemente messo a rischio il primo posto nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Italia, Pioli o Ranieri in caso di addio di Spalletti. Sullo sfondo anche De Rossi

Lazio, Baroni riflette sul futuro: ecco i nomi in caso di addio - Tra i nomi possibili c'è quello di Alberto ... ma la sensazione forte è che si vada comunque verso l'addio all'Udinese. Molto bene in Serie A ha fatto anche Patrick Vieira, alla prima esperienza in ... Scrive lalaziosiamonoi.it

