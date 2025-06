Italia e Norvegia cosa succede in caso di arrivo a pari punti? I criteri su chi qualificherebbe ai Mondiali

Italia e Norvegia si sfidano in un duello decisivo, dove il destino di entrambe si gioca sul filo di lana. Dopo un inizio difficile, con la sconfitta 3-0 a Oslo, le possibilità si fanno ancora più avvincenti: in caso di parità di punti, i criteri di spareggio diventeranno fondamentali per decidere chi volerà ai Mondiali. La sfida finale si preannuncia come una battaglia di strategia e nervi saldi, pronta a scrivere una nuova pagina di storia calcistica.

Un cammino che inizia come peggio non si poteva: l`Italia viene sconfitta 3-0 a Oslo dalla Norvegia e complica il suo percorso in direzione dei. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

#Mancini: “La panchina manca, ma fa parte del lavoro. Futuro? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede. Per l'#Italia credo sia importante partire col piede giusto, la #Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate. Tornassi i Partecipa alla discussione

Il 13 agosto 2023, a sorpresa, Roberto Mancini si è dimesso dalla panchina della Nazionale italiana. Oggi, a distanza di quasi due anni, l’ex ct degli Azzurri ha ammesso di essersi pentito di quella scelta. Quale futuro per Mancini? «La panchina manca ma fa Partecipa alla discussione

Cosa succede se l’Italia perde con la Norvegia: cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026 - La Nazionale di Spalletti inizia le sue qualificazioni Mondiali contro la Norvegia. Cosa succede in caso di sconfitta. Ecco gli scenari. Si legge su fanpage.it

Mondiali 2026, ora per l'Italia si fa dura: cosa succede e cosa devono fare gli Azzurri di Spalletti - Dopo la batosta contro la Norvegia, l'Italia vede complicarsi il cammino verso la qualificazione ai Mondiali del 2026. Ecco cosa succede ora ... sport.virgilio.it scrive

Qualificazioni Mondiali, cosa succede in caso di pari punti nel girone? I criteri - I criteri per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in caso di arrivo a pari punti nel girone L’Italia ha iniziato nel peggiore dei modi il girone di qualificazioni al prossimo Mondiale. La sconfitta ... Riporta gianlucadimarzio.com

