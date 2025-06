Italia di Spalletti vergognosa il popolo sentenzia | Date la Nazionale a Ranieri

L'Italia di Spalletti mostra il suo volto più deludente, lasciando il popolo senza parole e con il desiderio di una svolta immediata. Mentre Sinner incanta a Parigi, la nostra nazionale si trascina in Norvegia, regalando una prestazione imbarazzante. Se avete preferito il tennis, complimenti: avete scelto di salvare dignità e emozioni. Ora, più che mai, il calcio italiano ha bisogno di una rifondazione, e forse, chissà, un cambio di guida potrebbe essere la soluzione.

Alzi la mano chi ieri sera ha preferito gustarsi l'ennesimo show di Sinner contro Djokovic, nella semifinale del Roland Garros, piuttosto che assistere allo scempio messo in atto dall'Italia in Norvegia. Se lo avete fatto a priori bravi voi, se avete cambiato canale dopo metà primo tempo avete tutto il nostro sostegno, perché la Nazionale è stata semplicemente vergognosa ad Oslo, per il 3-0 incassato ovviamente come per una prestazione nulla, priva di tecnica, idee e voglia di onorare la maglia azzurra. Primo sul banco degli imputato ovviamente Spalletti, in un ruolo di ct che sta diventando un incubo per lui.

Vergogna Italia. Da dimissioni. Non solo di Spalletti, ma anche dai vertici della #Figc, ovvero del presidente della Figc #Gravina. #italianorvegia #norvegiaitalia #Italia #nazionale #calcio #seriea Partecipa alla discussione

Qui @vivoazzurro: vergognosa partenza dell’#Italia di #Spalletti nella corsa alla @FIFAWorldCup 2026 con l’umiliante sconfitta per 3-0 dalla Norvegia che potrebbe già costare la terza mancata qualificazione mondiale consecutiva ? #Calcioparlando #Nazi Partecipa alla discussione

