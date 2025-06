Italia Di Lorenzo | "Ci dispiace abbiamo un po' compromesso il percorso Ma niente psicosi"

L’Italia di Lorenzo si prende un momento di riflessione dopo la difficile sconfitta contro la Norvegia, ma senza perdere la speranza. Il difensore Giovanni Di Lorenzo ha ammesso: “Ci dispiace, abbiamo un po’ compromesso il percorso, ma niente psicosi”. Tra rammarico e determinazione, i nostri occhi sono già puntati alle prossime sfide, pronti a riscrivere insieme il futuro azzurro.

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone" - Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone.

Italia, Di Lorenzo: "Dispiace essere usciti, ma nel primo tempo non siamo scesi in campo" - Al termine del match tra Germania e italia, uno dei migliori in campo per gli azzurri è intervenuto ai microfoni della Rai. Giovanni Di Lorenzo ha ... abbiamo dimostrato. Dispiace essere usciti ... Secondo msn.com

Di Lorenzo: "L'Italia deve qualificarsi al Mondiale. Acerbi? Sono questioni personali" - Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della dell'Italia, è stato il protagonista ... "Se da una parte dispiace per i nostri compagni dell'Inter dall'altra siamo contenti per Gigio Donnarumma. corrieredellosport.it scrive