Italia ancora terremoto | scossa in serata Ancora paura

rimane sempre in agguato. Un richiamo silenzioso alla fragilità di un territorio che, nonostante tutto, cerca di vivere tra sogni e speranze, pronti a ricominciare ogni volta che la terra trema.

La sera è ancora tiepida, e dalle finestre aperte di Pozzuoli e Napoli arrivano odori d’estate, il suono dei motorini, qualche risata. Poi, un tremore breve, secco. Chi è seduto sul divano si guarda intorno, chi passeggia si ferma. Non è un boato, non è un rombo. È qualcosa che si insinua sotto i piedi, come un’onda invisibile che scuote le fondamenta della sera. Pochi secondi appena, ma bastano a risvegliare quella paura che nei Campi Flegrei non dorme mai del tutto. Una scossa leggera, ma sufficiente a farsi sentire. Ancora una volta, un sussulto che riporta l’attenzione sotto terra. Epicentro nella zona costiera di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ancora terremoto: scossa in serata. Ancora paura

