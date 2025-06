Italia aderisce all' Alleanza per il nucleare | annuncio al Consiglio Energia

L’Italia si prepara a fare un passo importante nel settore energetico, annunciando la sua adesione ufficiale all’Alleanza per il nucleare durante il prossimo Consiglio Energia a Lussemburgo. Dopo aver partecipato come osservatore, ora il nostro Paese entra a far parte attiva di questa alleanza strategica tra i Paesi europei, puntando a rafforzare la propria sicurezza energetica e a promuovere l’innovazione nucleare. Lunedì prossimo, si aprirà così una nuova fase per il nostro futuro energetico.

In occasione del prossimo Consiglio Energia, previsto il 16 giugno a Lussemburgo, l' Italia aderirà all' Alleanza per il nucleare tra i Paesi europei. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a "Pianeta 2030", il festival del Corriere della Sera in corso a Milano. Fino ad oggi l'Italia partecipava alle riunioni dell'Alleanza per il nucleare come paese osservatore. Lunedì prossimo "formulerò la dichiarazione di adesione all'Alleanza per il nucleare. Quindi passiamo da osservatori a veri e propri attori, perché c'è una scelta del governo in questa direzione", ha affermato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia aderisce all'Alleanza per il nucleare: annuncio al Consiglio Energia

