IT Wallet patente e tessera sanitaria ora anche offline

Hai mai desiderato avere tutti i tuoi documenti a portata di mano, ovunque tu sia? Con l’ultimo aggiornamento di IT Wallet alla versione 3.6.0, ora puoi consultare patenti, tessere sanitarie e altri documenti anche offline. Perfetto per viaggi, zone con scarsa copertura o emergenze. Assicurati di scaricare l’ultima versione dall’App Store o dal Play Store e scopri come semplificare la gestione dei tuoi documenti digitali in ogni situazione.

I documenti su IT Wallet ora si potranno consultare anche offline. È possibile con l’ultimo l’aggiornamento dell’app Io, alla versione 3.6.0, utile in vari contesti in cui la copertura di rete potrebbe essere scarsa o totalmente assente. Per usufruire della funzionalità, è sufficiente assicurarsi di aver aggiornato l’app all’ultima versione disponibile sul Play Store di Android e sull’App Store di iPhone. Quali documenti si possono caricare. Disponibile inizialmente solo per pochi utenti, da dicembre 2024 tutte le persone che hanno scaricato Io possono caricare i propri documenti. Non tutti, ma per il momento si possono aggiungere: patente di guida;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - IT Wallet, patente e tessera sanitaria ora anche offline

