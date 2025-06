Israele-Hamas giorno 610 di guerra | le notizie in diretta

Nel corso del giorno 610 di guerra tra Israele e Hamas, le notizie in tempo reale continuano a scuotere il mondo. Sta emergendo un quadro di tensione crescente, con Londra che considererebbe sanzioni in collaborazione con gli alleati, mentre la lotta sul campo si intensifica: secondo fonti della protezione civile nella Striscia di Gaza, 12 civili hanno perso la vita in un nuovo violento attacco israeliano. Ecco gli ultimi aggiornamenti di una crisi senza precedenti, che richiede attenzione e risposta globale.

Starmer avvisa Israele: "Londra valuta sanzioni con gli alleati". Secondo la protezione civile della Striscia, 12 persone avrebbero perso la vita in un nuovo attacco israeliano che ha colpito una tenda di sfollati a ovest di Khan Younis.

