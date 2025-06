Israele e Ucraina le asimmetrie degli Usa sul sostegno agli alleati

Gli Stati Uniti mostrano un sostanziale doppio standard nel supporto ai loro principali alleati: da un lato, una copertura solida per Israele nel suo conflitto in Medio Oriente, dall’altro, una posizione più ambigua e meno decisa sull’Ucraina. Questa asimmetria evidenzia le delicate dinamiche geopolitiche e le priorità strategiche degli Stati Uniti, che rischiano di influenzare profondamente l’equilibrio di potere e le relazioni internazionali. Ma cosa cela realmente questa disparità?

Nelle ultime settimane si è ulteriormente divaricato lo iato tra l’atteggiamento che gli Stati Uniti tengono nei confronti dei due loro più importanti alleati oggi coinvolti in conflitti, l’Ucraina e Israele. L’amministrazione di Donald Trump sta, alla prova dei fatti, mantenendo una sostanziale copertura alle mosse in Medio Oriente del Governo di Benjamin Netanyahu mentre, al contempo, sull’Ucraina e Volodymyr Zelensky ad oggi la spinta a un negoziato di pace sembra sostanzialmente essersi esaurita e mancano esplicite volontà di capire se interesse americano sia la fine della guerra o qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele e Ucraina, le asimmetrie degli Usa sul sostegno agli alleati

