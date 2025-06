Israele | Armiamo milizia palestinese contro Hamas | A Gaza i centri di distribuzione degli aiuti restano chiusi

In un quadro di crescente tensione in Medio Oriente, le ultime notizie rivelano come Israele abbia armato milizie palestinesi contro Hamas a Gaza, mentre i centri di distribuzione degli aiuti restano chiusi. Starmer avverte: Londra valuta sanzioni con gli alleati. Intanto, un nuovo attacco israeliano ha causato la morte di 12 persone tra gli sfollati. La situazione resta critica e senza precedenti, ponendo la comunità internazionale di fronte a scelte decisive.

Starmer avvisa Israele: "Londra valuta sanzioni con gli alleati". Secondo la protezione civile della Striscia, 12 persone avrebbero perso la vita in un nuovo attacco israeliano che ha colpito una tenda di sfollati a ovest di Khan Younis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Armiamo milizia palestinese contro Hamas" | A Gaza i centri di distribuzione degli aiuti restano chiusi

