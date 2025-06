Ispezioni in un' azienda agricola | imprenditore denunciato

Durante un blitz nelle campagne pontine, i controlli dei carabinieri e del nucleo ispettorato del lavoro di Latina hanno portato alla denuncia di un imprenditore agricolo di 61 anni residente in provincia. L'operazione rientra nelle azioni contro il caporalato e il lavoro irregolare, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine a tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle norme. La vicenda sottolinea l'importanza di controlli rigorosi e costanti nel settore agricolo.

Controlli contro il caporalato nelle campagne pontine. I carabinieri e il nucleo ispettorato dal lavoro di Latina hanno effettuato questa volta un controllo ispettivo in un'azienda agricola di Sperlonga. All'esito delle verifiche il titolare, un uomo di 61 anni residente in provincia, è stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ispezioni in un'azienda agricola: imprenditore denunciato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Agricola Azienda Ispezioni Imprenditore

“Mielerie Aperte”: l’Azienda Agricola Giaquinto apre le porte ai visitatori - Scopri il fantastico mondo delle api! Domenica 18 maggio, l'Azienda Agricola Giaquinto di Montoro apre le sue porte in occasione di "Mielerie Aperte".

Azienda agricola, denunciato imprenditore per violazione di norme di settore - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma, unitamente ai militari della Stazione di Venturina Terme, hanno condotto un’ispezione presso un’attività ... Da livornopress.it

Ispezione in un'azienda: sequestrato un mezzo agricolo, imprenditore denunciato - L'ispezione ... dell'azienda è stato denunciato in stato in libertà e a suo carico sono scattate sanzioni per un importo complessivo di 3778 euro. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno anche ... latinatoday.it scrive

Imprenditore agricolo di aprilia denunciato per impiego di lavoratori irregolari, attività sospesa - Un imprenditore attivo nel settore agricolo a Campoverde ... L’attività dell’azienda è stata sospesa e sono scattate sanzioni economiche rilevanti. Ispezione e identificazione dei lavoratori ... Scrive gaeta.it

€€€-Quanto costa aprire un'azienda agricola? - Come fare e cosa serve , La mia esperienzaEP. 6