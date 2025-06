Isola dei famosi 2025 come sono cambiati fisicamente i naufraghi dopo 1 mese in Honduras | le foto del prima e dopo

Dopo un mese di dura sopravvivenza in Honduras, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 mostrano evidenti trasformazioni fisiche e mentali. Dal look disinvolto di Mario Adinolfi a quello più scolpito di Teresanna Pugliese, le foto prima e dopo raccontano una storia di resistenza e adattamento. Un viaggio che ha messo alla prova non solo il corpo ma anche il carattere. Scopriamo insieme come sono cambiati realmente i protagonisti di questa avventura estrema.

Da Mario Adinolfi, a Teresanna Pugliese a Paolo Vallesi: dopo circa un mese dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2025, il cambiamento fisico dei naufraghi c'è e si vede: ecco come erano e come sono diventati, cibandosi in prevalenza di riso e frutta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Isola Famosi Sono Naufraghi

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi, si ritirano tre naufraghi: perché sul web scoppia la bufera #25maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/05/25/news/isola-famosi-naufraghi-ritirano-perche-web-bufera-polemica-antonella-mosetti-42738896/… Partecipa alla discussione

Le ultime indiscrezioni sull’Isola dei Famosi. “Possibile nuovo ritiro” e l’arrivo di nuovi naufraghi • Si allunga ancora la lista dei naufraghi che decidono di lasciare l'Honduras, dopo la Mosetti potrebbe esserci un nuovo abbandono Partecipa alla discussione

Isola dei famosi 2025, come sono cambiati fisicamente i naufraghi dopo 1 mese in Honduras: le foto del prima e dopo - Da Mario Adinolfi, a Teresanna Pugliese a Paolo Vallesi: dopo circa un mese dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2025, il cambiamento fisico dei naufraghi ... Secondo fanpage.it

Isola dei Famosi 2025, come sono cambiati i naufraghi: quanti chili hanno perso? Il PRIMA e DOPO - Isola dei Famosi 2025, a distanza di un mese dall'inizio i cambiamenti fisici dei naufraghi sono piuttosto evidenti. Da gay.it

Isola 19, ecco il cambiamento fisico dei naufraghi dopo un mese in Honduras: le immagini - Dimagriti e abbronzatissimi: ecco come sono cambiati i concorrenti dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi ... Come scrive isaechia.it

L'Isola dei Famosi - L'arrivo dei nuovi Naufraghi