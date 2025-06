Islam alla conquista dell' Italia Cisint scrive al Papa | un sacrilegio il Cristo coperto

L’episodio ha acceso un acceso dibattito sulla libertà religiosa e il rispetto delle diverse tradizioni in Italia. La decisione di coprire la statua di Gesù durante la “Festa del Sacrificio” ha sollevato forti reazioni, tra cui quella di Cisint, che ha scritto al Papa definendo il gesto un sacrilegio. In un contesto così delicato, è fondamentale riflettere sul valore del dialogo interreligioso e sulla tutela dei simboli religiosi.

Continua a far discutere la “Festa del Sacrificio” che il 6 giugno ha visto l'Italia trasformarsi nella Mecca. È stato proprio Il Tempo a sollevare il caso di Monfalcone, dove quattromila fedeli, presso il Santuario della Marcellina (peraltro area parrocchiale), hanno coperto la statua di Gesù con un telo. È per questo che, nella sua veste parlamentare, e facendosi anche portavoce delle molte istanze ricevute dalla comunità cittadina, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint ha ritenuto di scrivere a Papa Leone XIV a seguito a quanto avvenuto negli spazi ecclesiali. Nel richiamare il rispetto personale per l'azione del Pontefice, la Cisint ha ritenuto di evidenziare il “disorientamento personale e della comunità di Monfalcone per quanto avvenuto negli spazi di uno dei luoghi più intimi della fede cittadina, il Santuario della Beata Vergine Marcelliana, che è stato oggetto dell'assembramento di una enorme folla di islamici che hanno celebrato la ricorrenza della giornata del sacrificio dell'Eid-Al-Adha, con le relative pratiche rituali musulmane e con un inaccettabile atto di sacrilegio e di spregio con la copertura della statua dedicata a Gesù Cristo che mostra il proprio cuore all'umanità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Islam alla conquista dell'Italia, Cisint scrive al Papa: un sacrilegio il Cristo coperto

