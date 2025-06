Irpef al 33% fino a 60mila euro La proposta rilanciata da Tajani

Il dibattito sulle tasse riaccende i riflettori sul futuro fiscale dell’Italia. Questa volta, a rilanciare la proposta è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che propone di abbassare l’Irpef al 33% per i redditi fino a 60mila euro, puntando a rafforzare il ceto medio e stimolare la crescita economica. La sfida ora è capire come questa misura possa trasformarsi in un’opportunità concreta per milioni di italiani, contribuendo a un sistema più equo e sostenibile.

Roma, 7 giugno 2025 – Si torna a parlare di taglio dell’Irpef. Questa volta lo fa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La proposta questa volta è di portare al 33% l’aliquota per i redditi fino a 60mila euro. Irpef, aliquota del 33% fino a 60mila euro. "Il taglio delle tasse è da sempre una priorità di Forza Italia come lo è la tutela del ceto medio che rappresenta la colonna vertebrale del nostro Paese. Per questo motivo, sottolinea Tajani, è fondamentale il taglio dell’Irpef dal 35 al 33% allargando la base dei beneficiari fino a redditi da 60mila euro. Chiediamo agli altri partiti della maggioranza di sostenere questa proposta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Irpef al 33% fino a 60mila euro. La proposta rilanciata da Tajani

In questa notizia si parla di: Irpef 60mila Euro Tajani

Irpef al 33% fino a 60mila euro. La proposta di Tajani - Roma, 7 giugno 2025 – Il dibattito sul taglio dell’Irpef si anima ancora una volta, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che propone di portare l’aliquota al 33% per i redditi fino a 60mila euro.

Irpef al 33% fino a 60mila euro. La proposta di Tajani - Il ministro degli Esteri rilancia l’idea del governo di diminuire la tassazione al ceto medio innalzando anche il limite di reddito. Ma il problema restano le coperture ... Scrive msn.com

Tasse, Tajani: "Fondamentale il taglio dell'Irpef al 33% fino a 60mila euro. Sugar tax? Rinvio di almeno dodici mesi" - "Il taglio delle tasse è da sempre una priorità di Forza Italia come lo è la tutela del ceto medio che rappresenta la colonna vertebrale del nostro Paese". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e ... Riporta affaritaliani.it

Tajani “Fondamentale tagliare l’Irpef e allargare base beneficiari” - ROMA (ITALPRESS) - "Il taglio delle tasse è da sempre una priorità di Forza Italia come lo è la tutela del ceto medio che rappresenta la colonna vertebr ... Lo riporta italpress.com