Irpef al 33% fino a 60mila euro La proposta di Tajani

Roma, 7 giugno 2025 – Si torna a parlare di taglio dell’Irpef. Questa volta lo fa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La proposta questa volta è di portare al 33% l’aliquota per i redditi fino a 60mila euro. Irpef, aliquota del 33% fino a 60mila euro. "Il taglio delle tasse è da sempre una priorità di Forza Italia come lo è la tutela del ceto medio che rappresenta la colonna vertebrale del nostro Paese. Per questo motivo, sottolinea Tajani, è fondamentale il taglio dell’Irpef dal 35 al 33% allargando la base dei beneficiari fino a redditi da 60mila euro. Chiediamo agli altri partiti della maggioranza di sostenere questa proposta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net