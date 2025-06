‘Io sono morta con Martina’ | il dolore e la confessione della madre di Alessio Tucci

Una madre spezza il silenzio, rivelando il dolore e la confusione che hanno segnato ogni sua fibra. Santa D’Ambrosio si apre con sincerità dolorosa nel racconto di una verità sconvolgente: il trauma di scoprire il figlio colpevole di un gesto atroce, mentre cercava di comprendere e perdonare. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla complessità dell’animo umano e sui drammi invisibili che nascondono anche le apparenze più serene.

Santa D’Ambrosio si racconta con una sincerità dolorosa durante l’ intervista a “ Porta a Porta ”. Ammette il peso del gesto del figlio Alessio Tucci, 18 anni, che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, nascondendo il corpo in modo crudele. La madre dice di non aver mai sospettato del ragazzo, anzi pensava che il responsabile fosse qualcun altro. Alessio, a sua detta, partecipava attivamente alle ricerche, mantenendo una doppia faccia inquietante. La relazione tra Martina e Alessio: la versione della madre. Santa nega che tra i due ci fossero litigi o violenze. Contrariamente a voci di schiaffi e abbandoni, assicura che Martina era come una figlia per lei e che il loro rapporto era sereno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Io sono morta con Martina’: il dolore e la confessione della madre di Alessio Tucci

