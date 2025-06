Inzir l' associazione dei viaggiatori si rinnova | alla presidenza c' è Mattia Fiorentini

InZir-Viaggiatori in Circolo si rinnova con entusiasmo, affidando la presidenza a Mattia Fiorentini. Questa associazione, attiva da sei anni nel promuovere eventi e serate a tema viaggio, si distingue per il suo spirito di condivisione e scoperta. Con un consiglio direttivo rinnovato e nuove linee guida, il gruppo si prepara a intraprendere un nuovo capitolo ricco di avventure e ispirazioni. Il futuro promette emozioni ancora più coinvolgenti per tutti gli amanti del viaggio.

