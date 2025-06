Investito e ucciso a 15 anni a Treviglio una piazzetta per Gabry | Il tuo sorriso un faro di luce

a ripercorrere il ricordo del giovane con una cerimonia toccante e significativa. Questa piazzetta, intitolata a Gabry, rappresenta un faro di speranza e di memoria per tutta la comunità di Treviglio. Un luogo di riflessione e di pace, dove il sorriso di Gabriele continuerà a illuminare i cuori di chi lo ricorda. Oggi, a sei anni da quel tragico giorno, la famiglia di Gabriele ha potuto...

Treviglio. Una cerimonia semplice ma intensa ha accompagnato l’inaugurazione della piazzetta in via Aldo Moro in memoria di Gabriele Raffa, il 15enne investito e ucciso mentre attraversava in bicicletta la provinciale tra Casirate e Treviglio. Era il 5 maggio 2019. Un anno dopo, a ottobre, il comune aveva aperto la nuova ciclopedonale che collega le due località. Oggi, a sei anni da quel tragico giorno, la famiglia di Gabriele ha potuto completare un progetto nato per ricordare il figlio: un “Parco della musica”, pensato per restituire alla comunità il sorriso e le passioni di Gabry. La cerimonia si è svolta nella mattinata di sabato 7 giugno, con la partecipazione di numerosi amici e coetanei di Gabriele che non hanno voluto mancare al ricordo dell’amico scomparso troppo presto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Investito e ucciso a 15 anni, a Treviglio una piazzetta per Gabry: “Il tuo sorriso un faro di luce”

