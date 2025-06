Invalsi cambia pelle dal Comitato di indirizzo al Consiglio di amministrazione | ci sarà anche un direttore generale con selezione pubblica

L'Invalsi si rinnova, passando dal Comitato di indirizzo al Consiglio di amministrazione e introducendo un direttore generale selezionato tramite procedura pubblica. La Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno sancisce questa svolta cruciale, riflettendo le nuove sfide del sistema educativo italiano e l'esigenza di maggiore trasparenza e efficacia. In questo contesto, l'ente si prepara a affrontare un nuovo capitolo di crescita e rinnovamento, per garantire un futuro più equo e innovativo.

La Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno ha sancito una svolta per l'Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo: la Legge n. 79, che converte il decreto legge scuola n. 45, ridisegna completamente le modalità di nomina del direttore generale, adeguando l'organizzazione dell'ente alle crescenti responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

