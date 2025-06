Introbio precipita e sbatte contro la roccia | scalatrice di 27 anni in gravi condizioni

Una scena di grande tensione si è svolta sabato sera a Introbio, quando una giovane scalatrice di 27 anni è precipitata durante un’escursione sulla Pala Condor, finendo brutalmente contro la roccia. Nonostante fosse correttamente assicurata, l’incidente ha lasciato la ragazza in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente solleva molte domande sulla sicurezza in arrampicata e sulla prevenzione degli infortuni in ambienti naturali, un tema che richiede attenzione e rispetto.

Introbio (Lecco), 7 giugno 2025 – Una presa sbagliata, la mano che scivola, la caduta di diversi metri e il corpo che sbatte contro la parete di roccia. Infortunio in falesia sabato sera a Introbio. Una scalatrice di 27 anni che stava affrontando gli ultimi tiri di una via di risalita sulla Pala Condor, approfittando delle giornate sempre più lunghe, è precipitata. Era vincolata e assicurata con corda e imbraco, ma ha comunque sbattuto contro le rocce. I soccorsi. I primi a soccorrerla sono stati i compagni di arrampicata che l'hanno immediatamente assistita e hanno chiesto aiuto perché si sono resi conto della poteziale gravità della situazione in cui versava.

