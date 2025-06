Intesa Sanpaolo | 10 miliardi di euro per le filiere agroalimentari italiane

Intesa Sanpaolo rafforza il sostegno al cuore del Made in Italy: con un investimento di 10 miliardi di euro, la banca punta a potenziare le filiere agroalimentari nazionali, con attenzione speciale al settore vitivinicolo. Questa mossa strategica rientra nei 410 miliardi destinati dal gruppo a progetti legati al PNRR, segnando un impegno concreto per la crescita e l'innovazione del nostro patrimonio agroalimentare. È un passo deciso verso un futuro più sostenibile ed eccellente.

Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 miliardi di euro per le filiere del made in Italy agroalimentare, di cui 1,5 miliardi di euro per la sola filiera vitivinicola, nell'ambito dei 410 miliardi di euro previsti dal gruppo a sostegno delle iniziative collegate al Pnrr. L'iniziativa è stata annunciata nel corso della prima tappa a Firenze di Agri-Talk, la nuova iniziativa avviata da Intesa Sanpaolo questa strategia di sviluppo. L'iniziativa è voluta dalla Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese che, grazie all'azione capillare della Direzione Agribusiness, sostiene uno dei settori capace nel complesso di rappresentare il 4,1% del valore aggiunto dell'intera economia italiana, pari nel 2024 a 81 miliardi di euro, di cui 44 miliardi generati dal settore agricolo e 37 miliardi dall'industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo: 10 miliardi di euro per le filiere agroalimentari italiane

