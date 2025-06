Interrogato Vasile Frumuzache il killer delle escort conferma gli omicidi di Denisa e Ana Maria e nega altri

Vasile Frumuzache, il sospettato al centro di un oscuro mosaico di omicidi, si trova ora sotto interrogatorio. Confermando di aver ucciso Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, nega categoricamente altre responsabilità . La sua testimonianza potrebbe essere la chiave per chiarire un delitto che ha sconvolto la comunità , lasciando ancora molti interrogativi irrisolti. La verità emerging dal suo silenzio sarà determinante nel delineare l’intera vicenda.

