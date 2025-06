Inter U23 i nerazzurri si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C | ecco cosa manca per l’ufficialità

L’Inter U23 si prepara a fare il grande salto in Serie C, entrando ufficialmente nel panorama delle squadre B italiane. Con l’iscrizione quasi certa, i nerazzurri stanno per aggiungere un’altra tappa alla loro strategia di sviluppo giovanile, diventando la quarta società italiana a consolidare questa struttura. Ora, l’unica cosa che manca è l’ufficialità, che potrebbe arrivare a breve, e portare i nerazzurri a una nuova fase di crescita e successo.

Inter U23, i nerazzurri sono ormai certi di poter iscrivere la propria Squadra B al prossimo campionato di Serie C. Ecco cosa manca. Manca ormai solo l’ufficialità, poi l ‘Inter diventerà la quarta società Italiana (dopo Juventus, Atalanta e Milan) a disporre di una squadra B. A mezzanotte, infatti, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L’Inter è prima nelle graduatorie dei ripescaggi e per essere ammessa sarà necessario che venga respinta la domanda di iscrizione di una squadra avente diritto. Ci sono tutti i presupposti, ormai, affinché quanto appena detto accada. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, i nerazzurri si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C: ecco cosa manca per l’ufficialità

