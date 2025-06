Inter torna Chivu | ecco i talenti che ha lanciato nelle giovanili

Inter torna Chivu: ecco i talenti che ha lanciato nelle giovanili. Cristian Chivu, simbolo di passione e dedizione, si prepara a guidare i nerazzurri come nuovo allenatore, con l’attesa solo per l’annuncio ufficiale. Per il rumeno si tratta di un ritorno carico di emozioni e di un’opportunità unica di plasmare il futuro del club. La sua esperienza e determinazione potrebbero essere la chiave per un nuovo entusiasmante capitolo dell’Inter.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Parma, il romeno torna alla Pinetina: sarà in panchina già al Mondiale per club - Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Parma, il romeno torna alla Pinetina: sarà in panchina già al Mondiale per club ... Riporta gazzetta.it