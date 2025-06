Inter Materazzi | "Inzaghi? Grazie ma abbiamo buttato via due scudetti Chivu è l'uomo giusto"

L’Inter si prepara a una svolta storica con l’annuncio di Cristian Chivu come nuovo allenatore, portando in campo anni di esperienza e passione. Dopo aver condiviso lo spogliatoio dal 2007 al 2011, Chivu è pronto a guidare i nerazzurri verso nuovi traguardi. È il momento di credere nel futuro e riscrivere la storia: l’Inter ha scelto il leader giusto per riaccendere la fiammella della vittoria.

La prossima settimana l`Inter ufficializzerà Cristian Chivu come nuovo allenatore. Il tecnico ha condiviso per 4 anni, dal 2007 al 2011, lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mi fanno pena gli inzaghiani che riportavano le dichiarazioni di Materazzi, Facchetti etc su Inzaghi per dimostrare che tutti la pensassero come loro non capendo che era dichiarazioni di circostanza. Appena ha messo piede sull'aereo tutti stanno dicendo la ve Partecipa alla discussione

Materazzi: “Inzaghi? Buttati 2 Scudetti. Inter, Chivu uomo giusto. Quando picchiammo Pandev…” - L’ex difensore racconta l’amicizia con Chivu e scommette: “Ha cuore, carattere e conosce casa Inter meglio di chiunque altro”. Alessandro De Felice Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | ... Riporta informazione.it

Con Chivu in panchina rinasce l’Inter: il messaggio di Materazzi infiamma i cuori nerazzurri - L'annuncio della nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter ha suscitato un'ondata di reazioni contrastanti nel mondo del calcio. Come scrive dailyexpress.it

Materazzi: "Chivu è l'uomo giusto per rilanciare l'Inter. Inzaghi? Grazie, ma poteva vincere di più" - Marco Materazzi non è solo un ex compagno di squadra di Cristian Chivu: i due sono anche amici. Proprio Matrix è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport per commentare l'arrivo in panchina del t ... Come scrive informazione.it