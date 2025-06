Inter Luis Henrique si presenta | Felice e motivato è un salto di qualità per la mia carriera

...vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di contribuire al successo della squadra con il mio entusiasmo e le mie qualità."

Arrivano le prime parole da calciatore dell’Inter di Luis Henrique, il cui arrivo è stato ufficializzato oggi dal club: “Le mie qualità? Rapidità, tecnica e dribbling”. L’Inter ha presentato ufficialmente il suo primo acquisto ufficiale, Luis Henrique. “Sono molto felice e molto motivato – ha detto – di essere arrivato in un Club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto di qualità per la mia carriera. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere con loro, ogni giorno, questo grandissimo club”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Luis Henrique e Susic sono il simbolo di un’ #Inter che non si ferma mai. Coprono lacune, aggiungono qualità, portano freschezza. Tutto studiato, tutto voluto. Pianificazione, visione, coraggio. Oaktree riparte… nella stessa direzione vincente di sempre . #Calc Partecipa alla discussione

?Luis Henrique: "Come mi descrivo? Penso che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità" (Inter TV) Partecipa alla discussione