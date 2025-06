Inter Luis Henrique | "Voglio fare la storia e vincere il Mondiale per Club"

L'Inter dà il benvenuto a Luis Henrique, l'esterno brasiliano che mira a scrivere la sua storia con i nerazzurri. Con l'obiettivo di conquistare il mondo, il giovane talento si unisce alla squadra con la voglia di lasciare il segno e portare a casa trofei importanti, incluso il tanto ambito titolo mondiale per club. È il momento di sognare in grande: insieme, questa squadra può volare alto e realizzare grandi traguardi.

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell`Inter. I nerazzurri hanno comunicato l`acquisto dell`esterno brasiliano dal Marsiglia per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Luis Henrique: "Voglio fare la storia di questo club e vincere il Mondiale per Club" - Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell`Inter. I nerazzurri hanno comunicato l`acquisto dell`esterno brasiliano dal Marsiglia per un totale di 25 milioni. Da calciomercato.com

