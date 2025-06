Inter Luis Henrique | "Voglio fare la storia di questo club e vincere il Mondiale per Club"

L'Inter dà il benvenuto a Luis Henrique, il talento brasiliano che sogna di scrivere pagine memorabili nella storia del club. Con la sua determinazione e abilità, mira a portare l’Inter al successo, conquistando anche il ambizioso titolo mondiale per club. Una nuova era inizia, e il futuro è tutto da scrivere: questa è solo la prima di tante vittorie da celebrare insieme.

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell`Inter. I nerazzurri hanno comunicato l`acquisto dell`esterno brasiliano dal Marsiglia per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

