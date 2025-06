Inter in Nazionale | Dumfries e altri tre a chiudere il primo giro

L'Inter continua a brillare in campo internazionale con i suoi talenti convocati in nazionale. Oggi, Dumfries e altri tre nerazzurri chiudono il primo ciclo di partite, rappresentando la forza e l’eccellenza del club anche fuori dai confini italiani. Tra sfide europee e qualificazioni mondiali, i nostri giocatori dimostrano tutto il loro valore: un segnale positivo per il futuro dell’Inter e del calcio italiano. La passione non si ferma mai.

Continua gli impegni in nazionale per i giocatori dell'Inter convocati. Oggi tocca a Dumfries e ad altri tre nerazzurri per chiudere quello che è il primo giro di partite. INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 7 GIUGNO. Stefan de Vrij, Denzel Dumfries – Finlandia-Olanda, sabato 7 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali Helsinki Marko Arnautovic – Austria-Romania, sabato 7 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali Vienna Kristjan Asllani – Albania-Serbia, sabato 7 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali Tirana

