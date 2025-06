Inter il match analyst Mario Cecchi rimane in nerazzurro

Nel mondo del calcio, ogni dettaglio conta e la presenza di un match analyst come Mario Cecchi rappresenta un elemento chiave per il successo. Nonostante i cambiamenti nello staff di Simone Inzaghi in Arabia, la società ha deciso di mantenere Cecchi all’interno della rosa nerazzurra, sottolineando l’importanza strategica di questa figura. Un segnale che dimostra come, anche nei momenti di trasformazione, l’occhio analitico rimanga una costante imprescindibile.

Cambiano le pedine principali ma l’ idea di fondo rimane invariata. Seconda quanto riportato da http:www.sportmediaset.mediaset.it, Simone Inzaghi si è portato con sè tutto il suo staff in Arabia eccetto per Mario Cecchi, il Match Analyst nerazzurro. Questa decisione di porre il veto sull’ analista rispecchia la volontĂ della societĂ L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il match analyst Mario Cecchi rimane in nerazzurro

