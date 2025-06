Inter farà 2 attaccanti! Hojlund e non solo | linea verde prevale – Sky

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo con l'acquisto di due nuovi attaccanti, tra cui spicca Hojlund, in linea con la strategia “linea verde” adottata dalla società. Con l’addio di Correa e Arnautovic, i nerazzurri puntano a rinforzarsi investendo in profili giovani e promettenti, segnando una svolta importante nelle politiche di mercato degli ultimi anni. La nuova strategia potrebbe davvero cambiare le sorti dell’attacco interista, portando nuove energie e entusiasmo.

Hojlund e non solo: l'Inter ha intenzione di ingaggiare due attaccanti nella sessione estiva di mercato, con. Con l'addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, a cui non sarà rinnovato il contratto in scadenza nel 2025, i nerazzurri investiranno per due profili in linea con la "politica verde" di Oaktree. LA DECISIONE – L'Inter ha scelto di investire, come non è accaduto nelle ultime annate, per l'attacco in questa finestra estiva di mercato. Secondo quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, i nerazzurri hanno intenzione di sostituire i partenti Joaquin Correa e Marko Arnautovic con altrettanti calciatori del reparto offensivo.

