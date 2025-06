Inter Boban duro | senza giocatori freschi a certi livelli fai fatica

Zvonimir Boban non ha peli sulla lingua nel analizzare la situazione dell'Inter, sottolineando come senza giocatori freschi e di qualità, arrivare ai livelli più alti sia una sfida ardua. Il suo intervento a Sky Sport mette in luce le criticità del modulo attuale, pur riconoscendo il valore del percorso europeo. L’analisi di Boban invita a riflettere sulle strategie future della squadra, perché solo con rinnovamenti può tornare a brillare.

Zvonomir Boban, ai microfoni di http:sport.sky.it ha parlato della situazione attuale dell' Inter, dando meriti al percorso in Champions League ma bocciando il modulo adottato. SULLA FINALE COL PSG: " Il percorso è stato importante. Da milanista non piango di certo per come è andata la finale, d' altra parte però

